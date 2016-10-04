هجوم مسلح بملهى ليلي في تركيا

مسؤول تركي لـCNN: تشير دلالات لـ"هجوم جهادي"

اللحظات الأولى بعد هجوم مسلح على ملهى بتركيا

عشرات القتلى في هجوم مسلح بملهى ليلي بإسطنبول

مسؤول تركي لـCNN عن إطلاق النار في ملهى ليلي باسطنبول: تشير دلالات إلى "هجوم جهادي"

مسؤول تركي لـCNN: تشير دلالات لـ"هجوم جهادي"

شاهد اللحظات الأولى بعد هجوم إطلاق النار في ملهى ليلي بتركيا خلال احتفالات رأس السنة

اللحظات الأولى بعد هجوم مسلح على ملهى بتركيا

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خيانة وقتل وإحراق جثة.. ما قصة اغتيال السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته؟

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أقصى أنواع التحفيز.. مدير يصطحب 800 موظف في رحلة بحرية عبر الكاريبي

مدير يصطحب 800 موظف في رحلة بحرية عبر الكاريبي

مدير يصطحب موظفيه الـ800 في رحلة عبر الكاريبي

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شاهدوا هذه الصور النادرة لواحدة من أجمل نساء العالم

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علي صبحي خلال تسلمه الجائزة

علي صبحي: لم أتوقع فوزي بدبي وأهدي الجائزة لكل مختلف

علي صبحي: لم أتوقع فوزي بدبي

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كيال يؤكد: رفعنا طلبا لتجنيس السومة وننتظر الرد

كيال يؤكد: رفعنا طلبا لتجنيس السومة وننتظر الرد

كيال: رفعنا طلبا لتجنيس السومة وننتظر الرد

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بينها الجنيه المصري والليرة التركية.. هذه العملات سُحقت في 2016

بينها الجنيه المصري والليرة التركية..عملات سُحقت بـ2016

هذه العملات سُحقت في 2016