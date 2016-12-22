واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، دينيس مولينبرغ مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لبحث الكلفة المرتقبة للطائرتين الرئاسيتين الجديدتين، حيث تطلب الإدارة الجديدة ألا تزيد عن أربعة مليارات دولار، علاوة على مناقشة مستقبل الطائرة المقاتلة الجديدة F-35 التي كان ترامب قد ألمح إلى أنها باهظة الثمن.

وقال مولينبرغ إن شركته "ستنجز المهمة بكلفة أقل من ذلك" بالنسبة للطائرتين الرئاسيتين، وأنها حريصة على أن يحصل ترامب على الأفضل بتكلفة معقولة. وأخبر ترامب الاعلام لاحقا أنه اجتمع مع رئيس بوينغ وأنهما اتفقا على تخفيض التكلفة

وجاء الاجتماع بعد هجوم شنه ترامب عبر حسابه في تويتر على بوينغ، حيث كتب أن الأسعار مبالغ فيها، وأنه سيلغي الطلب. ولم تتضح المصادر التي استند ترامب إليها للحديث عن مبلغ 4 مليارات دولار، خاصة وأن الشركة تقول إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتقدم بعد بالمواصفات المطلوبة، ما يجعل من الصعب عليها تقدير الكلفة.

واشتكى ترامب أيضا من تكلفة طائرات المقاتلة 35 F وقال إن هذه الطائرات هي الاغلى حيث ستكلف 400 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وقال بأنه سيعمل على تخفيض التكاليف.