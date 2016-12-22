دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الخميس، أن سلطات المملكة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص بإجراءات اقتصادية جديدة بخلاف ما جرى إعلانه في الميزانية السعودية الجديدة، وأنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية وقناة "الإخبارية".

وقال الجدعان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وز: "نحتفل اليوم بإطلاق 3 برامج هي الميزانية والتوازن المالي 2020 وحساب المواطن". وأضاف: "ميزانية 2017 اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، وسعينا ألا تتجاوز ما هو مخصص لها".

وأكد الجدعان "الحرص على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات"، وقال: "نتوقع أن تكون الإيرادات غير النفطية بنمو معقول مقارنة بالسنة الماضية"، وأضاف: "نركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني وندرسها بعناية مع الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي".

وأعلن الجدعان أنه "لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى 2020 بخلاف ما أُعلن في الميزانية السعودية"، وقال: "لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات السعودية". وأضاف: "سندعم القطاع الخاص بما يحقق التطلعات المرجوّة".