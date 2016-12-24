نشر هذا المقال بالتعاون مع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتعين على كافة المدراء اليوم، بغض النظر عن عدد الموظفين الذين يديروهم أو حجم الشركة التي يعملون فيها، الانضمام الى المنصات المهنية التي تساعدهم على تعزيز مسيرتهم المهنية وبناء حضور مهني متميز على شبكة الانترنت.

اذ من المهم جداً إنشاء صفحة عامة على المنصات المهنية الرائدة مثل بيت.كوم، الذي يتيح تواصل أكثر من 26 مليون شخص مع أكثر من 40,000 صاحب عن عمل. في الواقع، يوجد العديد من الفرص للتقدم والتطوّر مهنياً، فالمصادر متنوّعة ومتوفرة بكثرة على الشبكة.

ولكن كيف يمكنك استغلال هذه المنصات لتطوير مهاراتك الادارية؟ يقدم لك بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي أربع طرق لمساعدتك على الاستفادة الى أقصى حد من المزايا التي تقدمها المنصات المهنية الرائدة على شبكة الانترنت واستغلالها لتعزيز آفاقك المهنية كمدير.

1. التواصل مع موظفيك والمهنيين الآخرين

تتمثل مهمتك كمدير في التأكد من سير كافة العمليات بسلالة والحفاظ على انتاجية موظفيك ونشاطهم طوال الوقت، بالإضافة الى التأكد من أن الشركة تنمو وتتطوّر باستمرار. قد يشعر الموظفون في بعض الأحيان بالإحباط والكسل نتيجة الروتين اليومي وعدم حدوث أية تغيّرات في العمل. ومهمتك كمدير هو كسر هذا الروتين من خلال بدء حوارات ممتعة وملهمة على تخصصات بيت.كوم. قم بطرح الأسئلة وشجّع فريقك على الاجابة عنها وطرح أسئلتهم الخاصة. فذلك سيعمل على تحفيزهم ويكسر روتين العمل اليومي. من ناحية أخرى، تعد تخصصات بيت.كوم وسيلة فعّالة لتسويق مهاراتك المهنية، فطرحك للأسئلة والأجوبة سيساعدك على التألق كخبير من بين ملايين المهنيين والحصول على فرص عمل متميزة.

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2. إنشاء صفحة خاصة بشركتك

في ظل سوق العمل الحالي الذي يشهد تنافساً شديداً بين الشركات التي تسعى لتسويق نفسها كأفضل مكان للعمل، أصبح يتعين عليك بذل أفضل ما بوسعك لمساعدة شركتك على التميّز عن هذه الشركات وجذب أفضل الكفاءات لها. أفضل طريقة لذلك هو استخدام صفحات بيت.كوم بريميوم. في الواقع، إن إنشاء صفحة خاصة بشركتك على الانترنت يعمل على تسويقها بفعالية، حيث يمكنك استخدامها كأداة لجذب المهنيين. فهذه الصفحات تسمح للباحثين عن عمل بمتابعة أخبار شركتك والبقاء على اطلاع على أحدث وظائفك الشاغرة. ستمنح صفحات بيت.كوم لشركتك شعبية واسعة، مما سيساعدها على تحقيق نجاحاً باهراً.

3. اكتساب مهارات جديدة

من المهم جداً لكافة المهنيين السعي باستمرار لاكتساب مهارات جديدة. فحتى وان كنت تتمتع بالعديد من سنوات الخبرة، يوجد دوماً فرصاً للنمو والتطوّر، واكتساب مهارات جديدة، وتعلّم أموراً جديدة وتعزيز كفاءتك المهنية. يوفر قسم التعليم على بيت.كوم مجموعة من الدورات وورش العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات والاختصاصات. وتتمثل مهمتك كمدير في تشجيع موظفيك على التطوّر والتسجيل في دورات تدريبية تساعدهم على تعزيز إنتاجيتهم وتقودهم الى النجاح. في الواقع، قال 82% من المهنيين أنهم مستعدون لترك شركتهم الحالية للحصول على فرص تدريب أفضل، وذلك بحسب استبيان بيت.كوم حول "التقدم الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" (يناير 2016). ان اظهار الدعم لموظفيك ومساعدتهم على تحسين صفاتهم السلبية سيسلّط الضوء على مهاراتك الادارية ويُظهرك كمدير متميز.

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4. مشاركة خبرتك مع الآخرين

أنت بمثابة قدوة لموظفيك، فالكثيرون منهم يطمحون لشغل المنصب الذي تشغله وهم يتوقون للتعلّم من خبرتك الواسعة. ننصحك بإنشاء صفحة عامة على الانترنت، كالصفحات التي يُقدمها بيت.كوم، واستخدامها لمشاركة خبراتك ومعارفك مع فريق عملك والمهنيين الآخرين الذين يطمحون للعمل في مجالك. كما ننصحك بقراءة التقارير البحثية والبيانات الصحفية المتوفرة على بيت.كوم، بالإضافة الى زيارة مدونة بيت.كوم للحصول على نصائح مهنية وأفكار مبتكرة. ولا تنسَ مشاركة أي مقالات ممتعة أو مفيدة مع موظفيك!

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حول بيت.كوم:

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 26,750,000 باحث عن عمل مسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكافة انحاء العالم، من كافة قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية. قم بالإعلان عن وظائف أو البحث عن وظائف على بيت.كوم واطلع على مصدر أهم باحثين عن عمل وأصحاب عمل في المنطقة.