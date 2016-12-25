نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت شركة الأثاث السويدية "آيكيا" زبائنها من محاولة التسلسل بين قطع الأثاث بعد ساعات العمل لقضاء ليلة في متاجرها.

وقالت "آيكيا" إنها رفعت النقاب عن عشرة "حوادث" قام فيها زبائن بالنوم داخل المتاجر خلال الأشهر القليلة الماضية.

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وقالت الشركة في بيان لها، الخميس: "نحن نقدّر مدى اهتمام الناس بآيكيا ونرغب بتقديم تجارب ممتعة، لكن عنصري السلامة والأمان بالنسبة لزملائنا في العمل ولزبائننا يعتبران بأعلى قائمة الأولويات لدينا، لهذا لا نسمح بقضاء الليالي في متاجرنا."

ويبدو أن هذه الحوادث انتشرت مؤخراً بعد قيام شابين بلجيكيين بتحميل فيديو عبر يوتيوب أظهر دخولهما إلى المتجر في الساعات الأخيرة من يوم العمل ليختبئا في خزانة معروضة ويقضيا الليلة بالمتجر، المقطع تلقى 1.8 مليون مشاهدة عبر يوتيوب لتبدأ مقاطع أخرى بالانتشار لأشخاص قاموا بتقليد البلجيكيين، في إحدى هذه المقاطع اعتقل ثلاثة مراهقين بريطانيين بتهمة التعدي على ممتلكات شخصية.

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