دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد تداول أنباء عن إيقاف حاويات التبغ في عدة منافذ بالسعودية والغاء بند التعرفة الجمركية السابق، أكّدت مصلحة الجمارك في المملكة بأنه لم يرد لها أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم ايقاف فسحه عبر المنافذ الجمركية.

هذه التصريحات جاءت على لسان عيسى بن عبدالله العيسى، المستشار والمتحدث بإسم الجمارك السعودية بحسب ما ذكر موقع مصلحة الجمارك العامة، بعد أن ذكرت صحف محلية بأن القرار بدأ تنفيذه مشيرة إلى أن تغيير التعرفة سيشمل جميع أنواع التبغ، ولن يقتصر على الدخان فقط بل سيشمل جميع الأنواع الأخرى.

توضيح: لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية. — الجمارك السعودية (@KsaCustoms) January 2, 2017

وبحسب ما ذكر موقع سبق الإلكتروني، فقد تسببت الشائعات عن تطبيق الضريبة، في بدء سوق سوداء على منتجات التبغ، واختفاء المنتجات من محال كثير من مدن ومحافظات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن هذا الموضوع كان قد أثار ضجة على مواقع التواصل في الأشهر الماضية، وقد عاد المغردون الى تناول قضية قرب رفع الأسعار، وتصرفات التجار ضمن أكثر من وسم حول هذا الموضوع.

#ارتفاع_أسعار_السجائر

خطوه جميله بشرط ان تذهب المبالغ التي ستتم اضافة الى حساب جمعية مكافحة التدخين، ونكون ساعدنا بالترك وقللنا الممارسين! — تـركِـي (@prince0339) January 2, 2017

إذا كان الهدف هو صحة المواطن فبدلاً من هذا الحل الذي سيرهق كاهل الأسر يمنع استيراد التدخين وتنتهي المسرحية السوداء. #ارتفاع_أسعار_السجائر — ماجد الخزيم (@majed117) January 2, 2017

ندعوا الله ان يحمينا منة .. بس الان المشكلة في احتكارة من العاملين وربما من يكون حاقد على وطنا فيحاربنا بدراهمنا #ارتفاع_أسعار_السجائر — سراط (@al_srat) January 2, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.