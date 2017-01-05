دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد، إن هذه الزيادة ستدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وأكّد أن هذا الأمر لن يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، على حد تعبيره.