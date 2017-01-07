نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أياً كان المجال الذي تعمل فيه حالياً، يتوفر أمامك العديد من الفرص المهنية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والخبر السار هو أن هذا العام إيجابي للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل أو ترقية أو عن فرص تقدم وظيفي في العديد من المجالات المهنية. فبحسب مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم (سبتمبر 2016).

فقد أشار 72% من أصحاب العمل الى نيّتهم في تعيين موظفين جدد خلال عام من الآن، حيث برزت قطاعات البنوك / التمويل (74%)، والضيافة / الاستجمام / الترفيه (73%) والاتصالات (71%) كأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف خلال هذا العام. كما برزت الشهادات الجامعية / الشهادات العليا في إدارة الأعمال (28%)، والهندسة (25%)، والمهارات الإدارية (20%) كالمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في المنطقة.

وكي تتمكن من تعزيز مسيرتك المهنية في المجال الذي تعمل فيه، يتعين عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة. يقدم لك بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي بعض النصائح لمساعدتك على بدء مسيرة مهنية رائعة في عام 2017:

1. التواصل مع الخبراء في مجال عملك

يتطلب النجاح في أي مجال عمل القيام بأمور تتعدى الذهاب الى المكتب يومياً. فكي تتمكن من التميّز عن غيرك وتعزيز خبرتك المهنية، يتعين عليك الانضمام الى المنصات المهنية الرائدة على شبكة الانترنت مثل منصة تخصصات بيت.كوم، حيث تتيح لك هذه المنصة المتميزة فرصة المشاركة في الحوارات المهنية المختلفة المتعلقة بمجال عملك. كما يمكنك أيضاً طرح الأسئلة والاجابة عنها ومتابعة الحوارات وتعزيز معرفتك في مجال اختصاصك الذي يشهد تطوّراً مستمراً. كما ان المشاركة بفعالية على تخصصات بيت.كوم يعمل على تعزيز علامتك التجارية الشخصية ويسلّط الضوء على خبرتك ويمنحك المزيد من فرص الترقية والتقدّم الوظيفي.

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2. اكتساب مهارات جديدة

يفضل أصحاب العمل الأشخاص الذين يسعون باستمرار لصقل مهاراتهم وتعزيز كفائتهم. في الواقع، لا تتوقف عملية تعلّم واكتساب مهارات جديدة بعد انتهائك من المرحلة الجامعية، إذ يمكنك تعلّم أموراً جديدة من خلال زيارة قسم التعليم على بيت.كوم الذي يوّفر العديد من الدورات وورش العمل وفرص التعلّم لتعزيز معرفتك وخبرتك. تشمل هذه الدورات مواضيع متنوّعة منها المبيعات والتسويق، والعلوم المالية والمصرفية، بالاضافة الى دورات تساعد على تعزيز مهارات التواصل والمهارات العامة في مجال اختصاصك. يوجد العديد من الفرص المتميزة المناسبة للمهنيين الذين يسعون لصقل مهاراتهم وتعزيز خبرتهم. والكثير من هذه الدورات مجانية وذكرها على سيرتك الذاتية سيساعدك على التميّز عن غيرك من الباحثين عن عمل.

3. أداء مهام جديدة

ليس من السهل كسر روتينك اليومي وترك وظيفة تشعرك بالراحة والانتقال الى وظيفة أخرى والبدء من جديد للتأقلم معها. ولكن التغلب على خوفك من التغيير ومواجهة تحديات جديدة هو خطوة أساسية ومهمة لتطوير مسيرتك المهنية وتعزيز مهاراتك الابداعية. لست مضطراً لتحقيق أهدافاً كبيرة منذ البداية، إذ يمكنك البدء بخطوات صغيرة وبسيطة. فإن كنت تقوم بمهام خاصة، انتقل الى دور أكثر شمولاً لتوسيع آفاقك. أما إن كنت مسؤولا عن أداء مهام عامة، يمكنك تولي مهمة خاصة في قسم محدد، فذلك سيعمل على تعزيز معارفك وخبراتك.

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4. الاستعانة بالخبراء

وختاماً، إن كنت تشعر أنك بحاجة لمساعدة اضافية في التقدم الى وظيفة جديدة في مجالك المستهدف، يمكنك الاستعانة بخدمة كتابة السيرة الذاتية التي يُقدمها بيت.كوم. ستساعدك هذه الخدمة المخصصة على كتابة سيرة ذاتية ملفتة للنظر وخطاب مقدمة متعلق بمسيرتك المهنية في مجال عمل محدد، الأمر الذي يزيد فرصتك في ايجاد وظيفة في المجال المستهدف. ومن المهم جداً أيضاً اضافة الكلمات الدلالية المناسبة على سيرتك الذاتية والتأكد من أنها مرتبطة بمجال عملك والوظيفة التي تتقدم اليها.

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