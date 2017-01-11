مسقط، سلطنة عُمان (CNN) -- نفت سلطنة عُمان في بيان صادر من وزارة المالية الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، مؤكدة عدم وجود مخاطر تهدد قيمة الريال العماني.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية أن ما تردد في تقرير لإحدى وكالات الأنباء أن بحث الوديعة بهدف "تفادي أي ضغوط على عملتها" غير صحيح.

وتابع البيان بالقول: "الخبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار عار من الصحة ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات موكدا البيان ان السلطنة تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني."

وكانت دول الخليج قد أقرت قبل سنوات برنامجا لتقديم الدعم الاقتصادي لسلطنة عُمان والبحرين، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وقد عانت العديد من دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على ميزانيتها العامة ما دفعها لخفض الإنفاق وتعديل سياسات الدعم.