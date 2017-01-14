نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الغمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تطوّر التكنولوجيا وظهور تقنيات جديدة، لم يعد مصطلح العلامة التجارية مرتبطاً فحسب بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات، فقد أصبح ذلك المصطلح عنصراً أساسياً لنجاح أي شخص وإحدى أهم الاستراتيجيات للحصول على وظيفة.

إذ أشار استبيان بيت.كوم حول "العلامة التجارية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" (سبتمبر 2013) الى أن 92% من المهنيين يرون بأن العلامة التجارية الشخصية الجيدة على شبكة الانترنت من شأنها أن تساعد الباحث عن عمل على التألق والحصول على مقابلات أكثر.

يقدم لك بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي أفضل الأساليب لإنشاء علامة تجارية شخصية متميزة تلفت انتباه الزملاء وأصحاب العمل والعملاء على حد سواء:

1. إنشاء صفحة عامة على بيت.كوم

ان صفحتك العامة على بيت.كوم هي بمثابة بطاقة أعمالك على شبكة الانترنت، كما أنها عبارة عن علامة تجارية شخصية متميزة تجذب أصحاب العمل والعملاء على حد سواء. فالصفحة العامة على بيت.كوم تسهّل عملية العثور عليك من خلال محركات البحث مثل جوجل، كما أنها تساعدك على التواصل مع زملائك وعملائك وأصحاب العمل، الأمر الذي يسمح لك بالحصول على توصيات حول أدائك المهني المتميز. كما يمكنك أيضاً نشر صفحتك العامة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيس بوك وتويتر وغيرها. انضم الآن الى أكثر من 11 مليون شخص يمتلك صفحة عامة على بيت.كوم، وابدأ بتسويق خبراتك ومهاراتك وطموحاتك المهنية.

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2. المشاركة في الحوارات على تخصصات بيت.كوم

تعد تخصصات بيت.كوم أفضل وسيلة لانشاء وجود مهني متميز وتسليط الضوء على مهاراتك وخبراتك. يمكنك من خلال هذه المنصة الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المهنيون في مجال عملك وطرح أية أسئلة تدور في ذهنك. تألق كخبير في مجال عملك من خلال المشاركة في الحوارات المهنية واضافة كلمات دلالية وإجابات متميزة. في الواقع، تتيح لك تخصصات بيت.كوم الفرصة لتوسيع شبكة معارفك على شبكة الإنترنت والظهور ضمن قائمة أفضل المتخصصين، وبالتالي تجعلك تتألق كخبير في مجال عملك. إن المشاركة في الحوارات المهنية المختلفة سيساعدك على الحصول على توصيات من الآخرين، بالاضافة الى رتب وشارات تعمل على تسويق مهاراتك المهنية بفعالية.

3. إنشاء سيرة ذاتية متميزة

جميعنا يعلم أن صاحب العمل يقضي بضع ثواني فحسب في تصفح سيرتك الذاتية وإتخاذ القرار لدعوتك لمقابلة العمل. في الواقع، يبحث أصحاب العمل باستمرار عن مرشحين يتناسبون مع إحتياجاتهم، فغالباً ما يبحثون ضمن آلاف السير الذاتية لإيجاد مرشح يمتلك المهارات المطلوبة. لذا فإن اضافة كلمات دلالية مناسبة يساعد بشكل كبير على زيادة نسبة ملاءمة سيرتك الذاتية لمتطلبات الوظيفة الشاغرة، فنظام ترتيب الطلبات يأخذ الكلمات الدلالية بعين الاعتبار قبل منحك رتبة، وكلما كانت رتبك مرتفعة، زادت فرصة اطلاع أصحاب العمل على سيرتك الذاتية. كما سيساعدك ذلك على زيادة فرص ظهورك ضمن نتائج بحث أصحاب العمل، حيث يستخدم أكثر من 40,000 صاحب عمل أداة البحث عن السير الذاتية على بيت.كوم لإيجاد أفضل المرشحين لوظائفهم الشاغرة. في الواقع، تعتبر السيرة الذاتية المختصرة والموجزة التي لا تزيد عن صفحة واحدة النمط المفضل لغالبية أصحاب العمل (42,5%)، وذلك بحسب استبيان بيت.كوم حول "انشاء السيرة الذاتية المثالية والعصرية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" (اكتوبر 2013).

وختاماً، احرص على أن تكون كافة صفحاتك على بيت.كوم والمنصات الأخرى مهنية وتخلو من الأمور التي قد تسيء لصورتك أمام صاحب العمل، وتأكد من أنها تقدم صورة جيدة وحقيقية عنك وتظهر كافة مهاراتك.

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حول بيت.كوم:

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 26,750,000 باحث عن عمل مسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكافة انحاء العالم، من كافة قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية. قم بالإعلان عن وظائف أو البحث عن وظائف على بيت.كوم واطلع على مصدر أهم باحثين عن عمل وأصحاب عمل في المنطقة.