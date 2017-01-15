دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إن نسب البطالة في العراق ترتفع لتصل نسبتها ما بين 30 و 40 في المائة، لافتا إلى وجود عدد من الأسباب التي يرتبط بها هذا الارتفاع.

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جاء ذلك في تدوينة لعلاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث أوضح أن هذه النسب "ترتبط بعلاقة مباشرة بتفشي الجريمة وانتشار مظاهر العنف المجتمعي وما شابه من السياسات غير المسؤولة من تهميش الشرائح الفاعلة مثل الشباب."

ولفت علاوي إلى أن "على الجميع مواجهة هذا التحدي في عدم ترك الشباب يواجهون مصيرا مؤلما وقاسيا تحت وقع العوز والضياع ليكونوا ضحايا البطالة، من خلال خلق فرص جديدة للعمل، وتطوير مناهج التربية والتعليم، وزيادة التدريب والتأهيل، وتقديم منح الرعاية والضمان الاجتماعي للشباب والشرائح الاكثر تضررا."

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