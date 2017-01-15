الخرطوم، السودان (CNN)— رحبت السودان بقرار الإدارة الأمريكية الصادر، الجمعة، والذي نص على رفع جزئي للعقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، حيث جابت كاميرا CNN بالعربية شوارع العاصمة السودانية لاستطلاع الآراء. ويذكر أن هذا الرفع الجزئي يسمح بعودة التحويلات المصرفية بين أمريكا والسودان إلى جانب استئناف عمليات التبادل التجاري، في الوقت الذي أبقى فيه البيت الأبيض على العقوبات المفروضة على الخرطوم باعتبار أنها مدرجة على قوائم الدول الراعية للإرهاب.
كاميرا CNN ترصد آراء الشارع السوداني بعد رفع عقوبات أمريكا
CNN ترصد رأي السودانيين بعد رفع عقوبات أمريكا
اقتصادآخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
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جابت كاميرا CNN بالعربية شوارع العاصمة السودانية لاستطلاع الآراء بعد قرار الإدارة الأمريكية لرفع جزئي للعقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم.
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