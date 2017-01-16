سيئول، كوريا الجنوبية (CNN) -- قرر فريق المدعي المستقل في كوريا الجنوبية طلب إصدار مذكرة اعتقال في حق وريث مجموعة سامسونغ العملاقة، لي جاي يونغ، بتهم رشوة على صلة بالتحقيقات الجارية حول استغلال النفوذ من قبل رئيسة البلاد، بارك كون هيه، وذلك بالتزامن مع عقد جلسة للمحكمة الدستورية للنظر في الملف.

ويقتضي القانون في كوريا الجنوبية طلب الادعاء العام من المحكمة إصدار مذكرة توقيف، ويقوم القاضي بعد ذلك باستدعاء المطلوب توقيفه من أجل سماع أقواله ودفاعه عن نفسه والأسباب التي لديه لطلب عدم توقيفه بانتظار بت القضاء في قضيته بالإدانة أو البراءة.

وبحال موافقة القاضي على مبررات مذكرة التوقيف تقوم الشرطة باعتقال المطلوب واحتجازه دون أن يؤثر ذلك على مسار القضية أو يكون له أي دلالات خاصة بالبراءة أو الإدانة. أما سبب طلب التوقيف فيكون مرتبطا عادة بخوف الادعاء العام من إمكانية فرار المطلوب أو اختبائه أو تدمير الأدلة.

وتعقد المحكمة الدستورية حاليا في سيئول الاثنين جلستها الخامسة حول توجيه الاتهام للرئيسة بارك كون هيه على خلفية فضيحة إساءة استخدام النفوذ التي تشملها مع وصديقتها تشوي سون سيل. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى تشوي سون سيل كشاهدة، علما أنها المرة الأولى التي تظهر فيها الأخيرة علنا منذ كشف القضية قبل أشهر.