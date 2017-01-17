عصام المرزوق/ وزير النفط الكويتي: أعتقد أن الاتفاق على تشكيل لجنة رقابية بين دول أوبك والدول غير الأعضاء يشير إلى أن هناك استعدادا من قبل هذه الدول لبعض الالتزام. الارتفاع في الأسعار سيقنع الجميع بأن خفض الإنتاج له فائدة، والذي ستظهر نتائجه في دخلهم.

جون دفتيريوس/ مراسل CNN: كنت أصفك بأنك شرطي النفط في العالم، إذ أنك تحاول جمع عدة دول لكي تلتزام بنفس السياسة وهذا ليس عملاً سهلاً لإنجازه.

عصام المرزوق/ وزير النفط الكويتي: أعرف ذلك، بدأت سابقاً حتى قبل تاريخ مزاولة أعمالي في يناير، وبدأت بالاتصال مع وزراء الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق حيال آلية المراقبة. وأعتقد أننا توصلنا جزئياً إلى اتفاق قبيل اللقاء مع الأمين العام لأوبك. يجب الآن في اعتقادي أن ندمج آلية الرقابة في أوبك مع الآلية التي اقترحناها المتعلقة بصادرات كل دولة.

جون دفتيريوس/ مراسل CNN: قرأت أن وزير الطاقة بالسعودية خالد الفالح منفتح لفكرة تجديد الاتفاقية خلال 2017 دون التوقف على ستة أشهر والمحافظة على هذا النظام، ما رأيك؟

عصام المرزوق/ وزير النفط الكويتي: إذا استمررنا بنفس مستوى الرضا من الأسعار الحالية وانضباط مجتمع أوبك والدول غير الأعضاء أعتقد أن بإمكاننا تجديده لستة أشهر أخرى.

جون دفتيريوس/ مراسل CNN: هناك مليار برميل في الفائض، متى سيتفق الطلب مع الفائض، في الربع الرابع من عام 2017؟

عصام المرزوق/ وزير النفط الكويتي: لا أعتقد أن هناك مليار، لدينا 300 مليون برميل نعتبره فائضاً، بالطبع يجب أن يكون هناك حد أدنى من الاحتياطي في هذه الخزانات في نهاية اليوم، نتحدث عن مائتي مليون إلى ثلاث مائة مليون برميل يجب استهلاكها ويجب أن يحدث ذلك في خلال عام.

جون دفتيريوس/ مراسل CNN: إذاً هذا يساند فكرة الاستمرار بالاتفاقية؟

عصام المرزوق/ وزير النفط الكويتي: نعم صحيح، وفي نهاية العام يجب أن نعيد النظر في الاتفاقية وما إذا كنا نريد الاستمرار بها لستة أشهر إضافية.