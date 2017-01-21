بدأت كلاشينكوف أمريكا كمورّد لبندقية AK-47 روسية الصنع، لكن علاقتها انقطعت مع الشركة الأم في موسكو عام 2014.

بريان سكينر/ الرئيس التنفيذي لكلاشينكوف أمريكا: كنا مورّدين في البداية، لكن مع فرض العقوبات توقف التوريد وتحولنا إلى نموذج مصنّع. بدأنا للتو بالحصول على منتجنا الأول وسنقدّم البنادق في فبراير.

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فرض أوباما العقوبات على روسيا لاجتياح أوكرانيا، لكن حتى إن تم رفع العقوبات في عهد الرئيس ترامب فإن الشركة ليست قلقة من تأثير سلبي على تجارتها.

بريان سكينر/ الرئيس التنفيذي لكلاشينكوف أمريكا: إذا رفعت العقوبات فبإمكاننا التواصل معهم وإدخالهم كشريك تجاري من جديد، وإن لم نتمكن من توريد بنادقهم فسيكونون شركاء مهمين ومصدراً لنا. بعض المكونات المهمة يعرفون كيف يصنعونها وهي مكلفة جداً لصنعها في الولايات المتحدة، لذا فإن سعر البنادق سينخفض وسيكون لدينا أسلحة لا يمكننا استيرادها في العادة.

وخططت كلاشينكوف أمريكا أساساً لبيع بنادقها المصنعة محلياً في 2015، لكنها دخلت في مشاكل تصنيعية أجّلت عملية البيع.