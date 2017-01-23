- رأيت انتعاشاً مع ثلاثمئة ألف برميل في اليوم من الزيت الصخري، وأرى توقعات بزيادة تصل إلى مليون برميل بحلول نهاية 2018، هل هذه مبالغة بإمكانية ارتداد محتمل للحصة الأمريكية؟

“أشك بارتفاعها بواقع مليون برميل لكن هذا كله يعتمد على تحسن الأسعار في عامي 2017 و2018. بالنسبة لنا، سيزداد إنتاج النفط غير التقليدي أو الزيت الصخري مع تحسن الأسعار، وهذا معروف منذ اليوم الأول. إذاً، سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإنتاج خلال عام 2017، لكن سيتوجب علينا الانتظار لمعرفة كم ستكون تلك الكمية. “

- أنت تعلم أن إدارة أمريكا الجديدة تريد أن تشجع إنتاج النفط بطريقة أو بأخرى. كمنتج للنفط، وكرئيس لواحدة من أكبر شركات إنتاج النفط في العالم، ألن يكون الأمر مقلقا إذا قرت أمريكا وضع سياسات حمائية للنفط، وهو أمر لم يحدث من قبل؟

“ نحن لا نود أن نرى أي إجراءات حمائية في مجال النفط أو حتى في مجالات أخرى، لكن هذا أمر يرجع لكل لدولة وقراراتها، وسننتظر الإجراءات التي ستتخذ، لكن إلى حد الآن، لم يُصدر ما يتوجب على أرامكو التعليق عليه.”

- هناك شكوك حول ما إذا كنتم ستتمكنون من الالتزام بموعد الطرح بسوق الأوراق المالية خلال 2018، مع توقعات بتأجيل ذلك للنصف الثاني من العام، هل ستستطيعون إنجاز الأمر بذلك الوقت؟

“ليس هناك تغير في خططنا للطرح الأولي بسوق الأوراق المالية، فلطالما تحدثنا عن 2018، وما زلنا نؤكد على ذلك.”

- لكن في البداية كان الحديث عن الربع الأول من عام 2018..

“لم يتكلم أحد عن الربع الأول من العام، هذا أمر ورد في الإعلام فقط، لكن لم يتحدث أحد رسميا عن الربع الأول أو الربع الثاني أو الثالث. لطالما تحدثنا عن عام 2018، وهذا ما نقوله الآن أيضاً.”

- جزء من تقييم أصول الشركة يعتمد على الاحتياطي المثبت من النفط الذي يصل إلى أكثر 260 مليار برميل، هل تعتقد أنه سيعاد تقييم هذه الاحتياطات، هل ستزداد التقديرات حول الكميات المثبتة قبل بدء الطرح بسوق الأوراق المالية؟

“نحن واثقون من احتياطاتنا، وعندما ندرج الأسهم بالأسواق، سنلتزم بالقوانين الموجودة في البورصات. نحن مرتاحون جداً لحجم احتياطاتنا والمنهجية التي استخدمناها لقياس حجمها.”