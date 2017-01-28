نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مهما كانت سيرتك الذاتية متميزة وتحتوي على معلومات قيّمة، سيبقى الأداء الجيد في مقابلة العمل أهم عامل للحصول على الوظيفة.

في الواقع، إن الأداء الذي تقدمه خلال مقابلة العمل هو الذي يقرر نجاحك أو فشلك في هذه المرحلة من عملية التوظيف. وبلا شك، يعد التحضير الجيد أهم عنصر للتميّز في كافة مراحل التوظيف. فقد أشار استبيان بيت.كوم حول "ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" (فبراير 2012) إلى أن 20% من أصحاب العمل في المنطقة يرون أن عدم التحضير للمقابلة هو أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الباحثون عن عمل.

يوجد مجموعة من الأسئلة الشائعة التي تُطرح عادة خلال مقابلة العمل، وقد يتم تعديل هذه الأسئلة بشكل بسيط لضمان تناسبها مع الوظيفة الشاغرة. سيساعدك إجراء أبحاث حول هذه الأسئلة وتحضير اجابات مناسبة لها على اثارة اعجاب مدير التوظيف وإجراء مقابلة ناجحة. من ناحية أخرى، يجب على الباحثين عن عمل بدورهم تحضير مجموعة من الأسئلة وطرحها على مدير التوظيف.

يقدم لك بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي أكثر 4 أسئلة شيوعاً يطرحها أصحاب العمل على المرشحين، وتلك التي يطرحها الباحثون عن عمل خلال المقابلة:

أكثر 4 أسئلة شيوعاً يطرحها أصحاب العمل:

1. ما الذي تعرفه عن شركتنا؟

يطرح أصحاب العمل هذا السؤال لتحديد مدى اهتمامك بالدور الوظيفي والعمل لدى شركتهم. احرص على إجراء أبحاث حول الشركة واجمع المعلومات المناسبة عنها، وتعرّف على تاريخ الشركة والخدمات والمنتجات التي تقدمها.

2. أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟

يطرح مدراء التوظيف عادة هذا السؤال للتعرّف على أهدافك ومدى تناسبها مع أهداف الشركة بشكل عام. يحدّد هذا السؤال أيضاً مدى احتمالية بقائك في الشركة على المدى البعيد ومدى احتمالية استقالتك بعد عدة أشهر.

3. لمَ استقلت من وظيفتك السابقة؟

يحمل هذا السؤال أموراً خفية، فهو يكشف الكثير عن شخصيتك ومدى اخلاصك وتمتعك بأخلاق مهنية. هل استقلت من وظيفتك لأسباب إيجابية أو بسبب شعورك بالاهانة وعدم التقدير؟ أو هل استقلت لأنك توقفت عن تعلّم أموراً جديدة وتبحث الآن عن مسار مهني مختلف؟ كن حذراً من هذا السؤال، إذ يجب الاجابة عنه بدقة والا سيُساء فهمك.

4. كيف تُقنع شخصاً القيام بأمر لا يود القيام به؟

يطرح أصحاب العمل هذا السؤال لتقييم مهارات التواصل الخاصة بك وقدرتك على العمل ضمن فريق. فمن المحتمل جداً بأن تمر في مواقف تضطر فيها للتفاوض والتحاور ومناقشة وجهات النظر المختلفة، حيث يجب عليك امتلاك المهارات المطلوبة للقيام بذلك. في الواقع، برزت مهارات التواصل الجيدة (63%) كأكثر المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل لدى المرشحين، وذلك بحسب مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم (سبتمبر 2016).

أكثر 4 أسئلة شيوعاً يطرحها الباحثون عن عمل:

1. ما هي أكثر المؤهلات أهمية لهذا الدور الوظيفي؟

سيساعدك هذا السؤال على اكتشاف المهارات التي يبحث عنها صاحب العمل. كما يمنحك الفرصة لذكر مؤهل نسيت ذكره وتسليط الضوء على مدى تناسبك مع متطلبات الوظيفة الشاغرة.

2. ما أكثر ما يعجبك بالعمل لدى الشركة؟

يتيح لك هذا السؤال التحدث حول أمور غير رسمية، كما يمنحك الفرصة للتعرّف على بيئة الشركة وثقافة عملها، وتحديد مدى تناسبك معها.

3. ما هو المسار المهني لهذه الوظيفة؟

يطرح المرشحون هذا السؤال للتعرّف على سياسات الترقية التي تتبعها الشركة وفرص التقدم التي توفرها الوظيفة. كما يبين هذا السؤال اهتمامك بالدور الوظيفي والعمل لدى الشركة، ونيتك بالبقاء فيها لسنوات طويلة.

4. هل تقدم الشركة دورات تدريبية للموظفين؟

يبين هذا السؤال اهتمامك بتعلّم أموراً جديدة وتعزيز مهاراتك ومعارفك. في الواقع، أشار الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم في يناير 2016 تحت عنوان "التقدم الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الى أن 82% من المهنيين قد يتركون شركاتهم الحالية للحصول على دورات تدريبية أفضل.

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