ديفيد مكينزي/ مراسل CNN:

أنا هنا في أحد أكبر الاحتفالات في بكين، في محاولة لتفسير ما قد يكون معرضاً للخطر إذا وقعت حرب تجارية بين أمريكا والصين.

اتخذ الرئيس الأمريكي ترامب إجراءً صارماً ضد الصين وقد يزيد رسوم الاستيراد على البضائع الصينية.

لكن إن رفع ترامب الرسوم فإن الصينيين قد يزيدون رسومهم أيضاً، وسيكون الأمر بمثابة مغامرة لأنها أكثر كلفة للمستهلك الأمريكي.

كما أن ترامب قد يصنّف الصين على أنها تتلاعب بالعملة.

الصين تبيع بضائع لأمريكا أكثر مما تشتريه، ما يسبب عجزاً تجارياً كبيراً. لكن الصين زادت مؤخراً من سعر اليوان، ولم تخفضه.

هذا يأخذنا إلى صلب القضية، النزعة الحمائية للصين في صناعاتها بالبلاد.

فالصينيون أوقفوا الولايات المتحدة منذ زمن من الاستثمار في مجالات رئيسية في البلاد، وهذه الحماية قد تكون نقطة بداية يتناقش حولها الطرفان في اتفاقية تجارة جديدة.

لكن انظروا إلى أعداد الناس هنا، فقوة الاقتصاد والمستهلك الصيني تعني أن بكين ستذهب إلى الاتفاق التجاري أو الحرب التجارية من موقع قوة.