دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد برنامج "حساب المواطن" الذي أسسته المملكة العربية السعودية لدعم محدودي الدخل في المملكة، تسجيل 1.4 مليون طلب عبر بوابة التسجيل منذ افتتاحها الأربعاء الماضي، ليعلن البرنامج أنه يستقبل طلبات التسجيل بمعدل 30 ألف طلب في الساعة.

ولكن من هي الفئة التي يستهدفها هذا البرنامج وكيف يمكن لها التسجيل؟

الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية وأسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي وكذلك الفرد مستقل السكن سواءً كان رجلاً أو امرأة.

شاهد كيفية التسجيل عبر هذا الفيديو:

وهذه هي خطوات التسجيل: