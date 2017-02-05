السعودية: قطار الشمال ينطلق نهاية فبراير الحالي
السعودية: قطار الشمال ينطلق نهاية فبراير
اقتصادآخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
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السعودية تكشف انطلاق المرحلة الأولى لقطار الشمال نهاية فبراير الجاري، إذ قال رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام لصحيفة الرياض إن القطار سيربط بين الرياض والقصيم، وستكون الأسعار خلال أول شهرين ثابتة وترويجية وبمتناول الجميع.
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