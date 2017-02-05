نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، أوسكار مونيز، إن انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، يمنح شركات الطيران الأمريكية الفرصة لإعادة تشديد الموقف الأمريكي بمواجهة الشركات الخليجية الثلاث، "طيران الاتحاد" و"طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية"، معتبرا أن المطلوب هو عودة التوازن إلى المنافسة في السوق.

شركات "دلتا" و"يونايتد" و"أميريكان ايرلاينز" الأمريكية كانت قبل عامين قد فتحت نار الانتقادات على المنافسة الخليجية وخاصة الشركات الثلاث، وزعمت الشركات الأمريكية أن منافساتها الخليجية تحظى بدعم حكومي يضر بالمنافسة العادلة.

وردا على سؤال من مذيع CNN ريتشارد كويست لمونيز حول إمكانية إعادة فتح ملف المنافسة مع الشركات الخليجية الثلاثة بظل رئاسة ترامب قال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد": "الإجابة هي: نعم بالتأكيد، يجب أن يحصل ذلك نظرا لأهمية الموضوع."

وتابع بالقول: "الأمر متعلق بقضايا جيوسياسية أكبر وأنا متأكد أن هناك معلومات وبيانات يمتلكها أناس في مراكز القرار العليا، ولكن الأهم بالنسبة لنا أن قطاع الطيران في أمريكا بحاجة لحماية نفسه والحفاظ على الوظائف فيه للأمريكيين."

وختم مونيز بالقول: "هناك الكثير من الذين هم على صلة بالعملية التي نتعامل معها بشكل جدي. أظن أن الحقائق أمامنا تدعم حقيقة أننا في مسرح منافسة غير عادلة ونريد أن نعيد العدالة إليه، هذا هو موقفي وموقف نظرائي المدراء."

وكانت الشركات الأمريكية قد ناشدت البيت الأبيض نهاية الأسبوع التدخل بشكل عاجل لمعالجة ما اعتبرتها "منافسة غير متكافئة" مع الشركات الخليجية الثلاث التي اتهمتها بالحصول على دعم حكومي، علما أن الشركات الخليجية تنفي ذلك بشدة.