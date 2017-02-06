نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هنالك العديد من الشركات الناشئة حول العالم، ولكن قلة منها فقط تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، لتصبح رمزاً لنجاح هذه الشركات ونموها.
شاهدوا في الإنفوجرافيك أعلاه أكبر خمس شركات ناشئة، وقيمة بعض الشركات التي أصبحت مشهورة عالمياً.
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