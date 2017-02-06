1000 مالك متجر يمني يتظاهرون بنيويورك على “حظر ترامب”

ملّاك متاجر يمنيون يتظاهرون على “حظر ترامب”

اقتصاد
آخر تحديث يوم الاثنين, 06 فبراير/شباط 2017; 04:33 (GMT +0400).
أمريكااليمندونالد ترامبتجارةاستثمار وتمويل
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أغلق قرابة 1000 من ملّاك محال السِمَانة اليمنية أبواب متاجرهم للتظاهر على مرسوم تنفيذي، إذ أن دونالد ترامب وقع مرسوماً تنفيذياً يمنع مواطني 7 دول ذات غالبية إسلامية من دخول أمريكا. العديد من المتاجر الصغيرة بمدينة نيويورك يديرها أمريكيون من أصل يمني، وهي إحدى الدول المشمولة في الحظر. المتاجر المشاركة أغلقت أبوابها أيضاً لتظهر الدور الكبير الذي تلعبه في المجتمع.

أمريكااليمندونالد ترامبتجارةاستثمار وتمويل