1:12

أغلق قرابة 1000 من ملّاك محال السِمَانة اليمنية أبواب متاجرهم للتظاهر على مرسوم تنفيذي، إذ أن دونالد ترامب وقع مرسوماً تنفيذياً يمنع مواطني 7 دول ذات غالبية إسلامية من دخول أمريكا. العديد من المتاجر الصغيرة بمدينة نيويورك يديرها أمريكيون من أصل يمني، وهي إحدى الدول المشمولة في الحظر. المتاجر المشاركة أغلقت أبوابها أيضاً لتظهر الدور الكبير الذي تلعبه في المجتمع.