دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دول المجلس إلى اعتماد استراتيجية الخصخصة التي أعلنت عنها الرياض، قائلا إن تلك السياسة ستكون "إيجابية وتتيح للقطاع الخاص فرصا استثمارية واعدة" متوقعا أن تنعكس عبر التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الحكومة السعودية حاليا.

وأشار الأمين العام للاتحاد، عبدالرحيم نقي إلى أن توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد؛ بما طرحه من خطط لبرنامجي "التحول الوطني 2020" و"رؤية السعودية 2030" في خصخصة القطاعات والهيئات الحكومية يعمل على تحقيق هدف "أصبح يمثل توجها استراتيجياً لجميع دول مجلس التعاون حتى لا تكون معتمدة بشكل كلي على الإيرادات النفطية" وذلك في تصريح صادر عنه.

ووصف نقي إعلان السعودية رغبتها خصخصة ما يقارب 13 وزارة وهيئة حكومية بأنها "خطوة تأتي منسجمة مع استراتيجية اتحاد غرف دول مجلس التعاون" لافتا إلى أنها ستسهم في "التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي كانت تتحملها الحكومة السعودية وبالتالي يمكن أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير، إلى جانب تحقيق موارد مالية للخزينة."

وبحسب نقي، فإن السعودية تحضّر لبرنامج الخصخصة "منذ سنوات" داعيا دول مجلس التعاون الأخرى "لانتهاج هذه السياسة التي ستحقق نتائج ايجابية على الاقتصاد الخليجي بشكل عام" وفق قوله. وايضا ستسهم في توسع ونمو القطاع الخاص الخليجي لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات وكوادر بشرية مؤهلة تتولى هذه المهام .

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، تركي الحقيل، قد كشف قبل أيام عن تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة الى 85 فرصة ومشروع ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديدها مع 17 حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتحدث الحقيل عن قطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كالمطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزيته. وتشمل الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية الاندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد .