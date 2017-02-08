الرباط (CNN)— تخطط الجزائر للرفع في تسعيرة المياه وفق تأكيدات وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، الذي أكد أنه سيتم رفع سعر وحدة استهلاك المياه لكل عداد يتجاوز استهلاكه اليومي 25 متر مكعب، كما سيتم رفع تسعيرات استهلاك المؤسسات الاقتصادية والفندقية والحمامات والمؤسسات التي تستهلك الماء بكثرة.

وقال المسؤول الجزائري في تصريحات للقناة الإذاعة الثالثة إن المؤسسة الجزائرية للمياه تعرف عجزا يبلغ 10 ملايير دينار، وكل لتر من المياه يكلفها 70 دينارا بينما لا تتجاز قيمته عند الوصول إلى حنفية المواطن 6.5 دينار، ولم يحدد الوزير موعد بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك سيحدث قريبا.

واعتبر والي أن الاستراتيجية المتبعة حاليا أظهرت عدم نجاعتها، وهي جعل ثمن استهلاك الوحدة متساويا بين الجميع حتى وإن كان معدل الاستهلاك مختلفًا، مشيرًا إلى أن هذا الوضع حتم على المؤسسة تطبيق قاعدة "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".

ولن يتم تطبيق نظام الاستهلاك الجديد على ما يقارب 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من المياه 25 متر مكعب، وفق تصريحات الوزير، مشيرًا إلى أن نظام الاستهلاك الجديد سيقلص من العجز المالي للمؤسسة، كما سيحد من ظاهرة الربط غير القانوني وإهمال التسربات.