دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قامت سلسلة متاجر "نوردستورم" بالإعلان عن رفضها عرض علامة إيفانكا ترامب التجارية لهذا الموسم، الأسبوع الماضي. ورفعت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، دعوى قضائية بالتشهير ضد صحيفة شعبية بريطانية، مدعية بأنها "قضت على إمكانيتها بتحقيق أرباح".