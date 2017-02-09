هل تستخدم ميلانيا وإيفانكا مكانتهما في البيت الأبيض لتحققا أرباحاً مالية؟

هل تربح ميلانيا وإيفانكا أموالاً من منصبهما؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
1:36

بين قضية التشهير التي رفعتها سيدة أمريكا الأولى ضد صحيفة بريطانية وعدم عرض شركة "نوردستورم" لخط أزياء إيفانكا ترامب.. ما هو وضعهما من الناحية التجارية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قامت سلسلة متاجر "نوردستورم" بالإعلان عن رفضها عرض علامة إيفانكا ترامب التجارية لهذا الموسم، الأسبوع الماضي. ورفعت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، دعوى قضائية بالتشهير ضد صحيفة شعبية بريطانية، مدعية بأنها "قضت على إمكانيتها بتحقيق أرباح".