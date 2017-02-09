رئيس طيران الإمارات لـCNN: استثمرنا أكثر من 140 مليار دولار في أمريكا
أحمد بن سعيد:استثمرنا 140 مليار دولار بأمريكا
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
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جزء من مقابلة، لـCNN، مع الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.
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