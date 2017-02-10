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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، خلال لقاء مع ممثلي شركات الطيران الأمريكية، إن أمريكا أنفقت 6 تريليون دولار في الشرق الأوسط، ولم تحصل في المقابل "حتى على بئر نفط صغير". ووعد بتطوير البنية التحتية للطيران الأمريكي وخفض الضرائب المفروضة على الأعمال الأمريكية بإجراءات سيُعلن عنها في الأسابيع المقبلة.