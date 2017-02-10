دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بداية العام الجديد، قد تود البحث عن عمل جديد، وحتى إن كنت سعيداً في وظيفتك الحالية، فلا ضرر من أن تكون مستعداً لفرص عمل جديدة قد تطرح نفسها. وإحدى أسهل الأدوات التي يمكنك أن تسخرها للتقدم في مسيرتك المهنية، هي استخدام حسابك على موقع "LinkedIn". لذلك نعرض عليك النصائح التي قدمتها بلير ديسمبريلي، من قسم الاتصالات التسويقية في الموقع، حول تحديث حسابك على هذه الشبكة الاجتماعية الموجهة للتوظيف.

إذ ذكرت ديسمبريلي في تدوينة على الموقع بعنوان "أنت أفضل من التعبيرات الطنانة – ابدأ بإظهار ذلك"، قائمة بعشر كلمات أو مصطلحات مستخدمة بشكل مفرط على حسابات المستخدمين على موقع "LinkedIn"، وهي: متخصص، قيادي، متحمس، استراتيجي، متمرس، تركيز، خبير، معتمد، خلّاق، ممتاز.

وتقول ديسمبريلي إن الناس تستخدم هذه الكلمات التي لا تساعد كثيراً بإيصال مدى فعالية الشخص في وظيفته أو لم قد يكون الشخص المناسب لوظيفة ما، مضيفة أن موقع "LinkedIn" اشترك مع كاتب مختص بالسيرة الذاتية، كريستوفر ساندفورد، لشرح لماذا لا يزال الناس يستخدمون أسلوباً في التعبير لا يميزهم عن غيرهم.

ووجدوا أن الناس تميل إلى استخدام هذه "الكلمات الطنانة"، أولاً: لسهولة اللجوء إليها، لأن التعبير عن النفس بأسلوب خلّاق ومميز هو مهمة صعبة أمام الكثيرين. وثانياً: الجميع يستخدمها، إذ حينما يرى شخص ما زملائه في ذات المجال يستخدمون هذه المصطلحات، يظن الشخص أن هذا هو الأسلوب الصحيح.

ثالثاً: الترابط، يستخدم البعض العبارات الطنانة كوسيلة لتوضيح انتمائهم لفئة أو صناعة معينة. ورابعاً: المظاهر، تُستخدم "التعبيرات الطنانة" ليبدو الشخص على دراية بما يتحدث عنه عندما لا يكون واثقاً من نفسه فيما يتعلق بإنجازاته المهنية.

وتشرح ديسمبريلي الخطوات التي يمكنك أن تبرز بها إنجازاتك بأسلوب مميز:

1. توخى الحذر في أسلوب التعبير: الفقرة المقتضبة في مقدمة حسابك هي إحدى أول الأشياء التي ينظر إليها الناس على "LinkedIn"، لذلك من المهم أن تولي لها قدراً من الاهتمام. إذ تريد للقارئ أن يود أن يستمر في تصفح صفحتك ليعرف المزيد عنك، لذلك ابدأ بشيء يلفت الأنظار. يمكنك أن تفعل ذلك باستخدام تعابير غير مألوفة، ولا تخف من أن تكون البداية قصيرة مثل: "الموسيقى هي حياتي." والأهم هو أن تُبقي قارئك المستهدف في البال عندما تكتب تلك المقدمة عن نفسك.

2. كن مباشراً: لا تستخدم صيغة الغائب! اتخذ لهجة حازمة وكن مباشراً وصريحاً عند الحديث عن إنجازاتك. لا تختبئ وراء "التعبيرات الطنانة" أو الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية. ولا تخف من إضافة لمستك الشخصية في التعبير، لأنها وسيلة رائعة لإظهار شخصيتك.

3. استغل خبرتك قدر المستطاع: اذكر كل مناصبك السابقة وصف العمل الذي قمت به فيها بأسلوب مبسط. هذه سيساعد الناس على فهم مدى اتساع "قصتك المهنية".

4. لا تتحدث فحسب، استعرض: في حين أن أسلوب التعبير محوري، ولكن عرض أمثلة حقيقية من عملك مهم أيضاً. عوضاً عن استخدام "التعبيرات الطنانة" مثل "استراتيجي"، أثبت ذلك عبر عرض مشاريع علمت عليها ونتائجها التي تُظهر ذلك.