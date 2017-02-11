نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن كان الهدف من وراء تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف أسهم شركة "Nordstrom"، يبدو وأنه هذه المحاولات باءت بالفشل.

فبعد تغريدة نشرها ترامب بعد رفض الشركة عرض خط أزياء ابنة الرئيس إيفانكا ترامب، ارتفعت أسهم "Nordstrom" بنسبة 7 في المائة، الأربعاء.

وأشار الرئيس في تغريدته بأن ابنته "عوملت بشكل غير منصف"، بينما أشارت الشركة إلى أنها توقفت عن التعامل مع خط أزياء إيفانكا بسبب تراجع بنسبة مبيعاته.

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وبعد انتشار التغريدة لوحظ انخفاض بسيط بأسعار أسهم الشركة قبل أن تبدأ بالارتفاع، وهذا يعد تقدّماً بالنسبة لمحلات بيع التجزئة مثل "Nordstrom"، بالأخص وسط التنافس من قبل مواقع البيع الإلكتروني مثل أمازون.

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وقبل التغريدة بلغ سعر السهم الواحد لشركة "Nordstrom" 42.65 دولاراً ليرتفع إلى 46 دولاراً ويبلغ أعلى نقطة لهذا الشهر، وعند إغلاق سوق الأسهم بلغ سعر السهم الواحد للشركة45.55 دولاراً، وهذا الارتفاع ساهم تقريباً في استعادة الخسائر التي تكبّدتها الشركة منذ بداية العام.

وقال المدير التنفيذي لشركة " Patriarch Organization and Reputation Management Consultants" الاستشارية، إريك تشيفر إن: "حقيقة قطع الشركة لعلاقاتها مع إيفانكا ستعمل بالتأكيد على دفع الزبائن من النساء إلى التوجه للشراء من المحلات التابعة للشركة، بالأخص مع شعورهن بأن من يترأسهن هو شخص يود العودة بهن إلى القرن الخامس عشر."

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لكن تشيفر أضاف بأن هذا الارتفاع قد يعود إلى أن زبائن "Nordstrom" ليسوا على الأغلب من المؤيدين لترامب، وأن هذا لا يعني بانعدام تأثير تغريدات ترامب على أوضاع الشركات في أسواق المال.

ولكن وفي الوقت ذاته، وبعد أن قامت كبيرة المستشارين للبيت الأبيض، كيلي آن كونوي، بالظهور في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أثارت جدلاً كبيراً بعد دعوتها للمشاهدين بالذهاب لشراء منتجات إيفانكا، أشار تشيفر إلى أن هذا الجدل قد يدعو ترامب للتراجع قليلاً.