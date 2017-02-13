الرباط (CNN)— ردّ تجمع البتروليين المغاربة على تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عندما قال هذا الأخير إن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي يعدّ من كبار رجال الأعمال بالبلاد، يستفيد من دعم 13 مليار درهم الذي تخصصه الدولة لقنينات الغاز، وقال التجمع إن هذه التصريحات "مغالطات وتضليل للرأي العام".

ونشرت الوكالة المحلية بيانا لتجمع البتروليين المغاربية، جاء فيه أن تصريح حميد شباط "خاطئة ودالة عن جهل تام بالحقائق، خاصة بمعايير المقاصة"، وأضاف التجمع أن الشركات العاملة في قطاع الغاز تتزود بهذه المادة بأسعار مرتفعة، وتعيد بيعه بناء على لائحة أسعار منظمة من لدن الدولة بغرض جعل سعر الغاز في متنازل المستهلك.

وتابع التجمع أن العاملين في القطاع "يتحملون فرق السعر في انتظار استعادة مستحقاتهم من صندوق المقاصة"، وأن "الدعم يستفيد منه بشكل مباشر المستهلك"، بينما لا تقوم شركات التوزيع سوى "بتوفير خدمة نقل هذا الدعم إلى المستهلك".

وربطت وسائل إعلامية محلية بين وظيفة عادل الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، وعزيز أخنوش، إذ يعمل الأول في منصب مدير قطب المحروقات والزيوت بمجموعة أكوا، التي يملكها الملياردير عزيز أخنوش.

وعودة إلى تصريحات حميد شباط، فقد اتهم خلال لقاء للحزب أمس الأحد بمدينة القنيطرة، عزيز أخنوش، الذي يرأس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالوقوف وراء عرقلة منح الحكومة للدعم المباشر للفقراء، والاستفادة من أموال المقاصة الموجهة لدعم قنينات الغاز.

وقال شباط إن أخنوش ضد فقراء المغرب، وإنه ما دامت تربطه مصلحة بالدولة المغربية، وتحديدا بـ 13 مليار درهم في مجال غاز البوتان، فليس عليه أن يكون داخل الحكومة المرتقبة.

شاهد تصريحات شباط: