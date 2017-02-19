الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أكد مسؤول اقتصادي سعودي أن المملكة تعتزم العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 6.4 مليار دولار مع تركيا حالياً إلى 20 ملياراً خلال السنوات القليلة القادمة، مشددا على أن الاستثمارات التي تتوافق مع توجهات "رؤية المملكة 2030" وخاصة بمجالات الحج والعمرة.

التوقعات بالنمو الخاص بالتجارة بين تركيا والسعودية جاء على لسان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة، زياد بن محمد جمال فارسي، الذي قال إن العلاقة الاقتصادية بين السعودية وتركيا "تعيش أوجها الآن ويضطلع قطاع المال والأعمال بحزم واسعة من هذا الحراك."

فارسي كان يتحدث أمام وفد تركي يمثل الغرفة التجارية الصناعية بطرابزون، وقال أمام الوفد إن الغرفة التجارية الصناعة بمكة المكرمة "تؤكد دوماً حرصها على مد جسور التعاون مع المؤسسات المثيلة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول الإسلامية، كون مكة المكرمة قبلة الدنيا تستقطب ملايين الزوار، بين حاج ومعتمر، مما يجعلها هدفاً للمستثمرين" وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولفت فارسي إلى أن موجهات رؤية المملكة 2030 التي وضعت موسمي العمرة ضمن الخطط التنموية الرامية إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 % إلى 50 % على الأقل "تتيح فرصاً واسعة لرؤوس الأموال الخارجية للدخول في الحزم المختلفة من المشاريع الضخمة التي من بينها خدمات الحج والعمرة."

وذكر المسؤول الاقتصادي السعودي أن قطاع الحج والعمرة "يستهدف 50 مليون حاج معتمر حتى العام 2050، مما يعني اتساع الفرص للاستثمار في جميع الخدمات وتطوير البنية التحتية" داعيا إلى "ترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات التجارية والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، والاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة."

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة طرابزون، مصطفى سعود، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ترافقت زيارة الوفد مع وجوده بالسعودية، سبق أن وجّه بـ"تمتين العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص" مضيفا أن طرابزون "كانت تحظى قبل سنوات بنحو 3 آلاف سائح خليجي فقط، والعدد ارتفع إلى نصف مليون معظمهم من السعوديين" وفق تأكيده.