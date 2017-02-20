دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أيام على اختيار سارة السحيمي لرئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قرر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية تعيين رانيا محمود نشار رئيساً تنفيذياً للمجموعة، بعد استقالة المدير العام سجاد رازفي والتي تقدم بها الأسبوع الماضي.

وتمتلك نشار خبرات واسعة في الأعمال المصرفية تمتد لقرابة الـ20 عاماً تبوأت خلالها العديد من المناصب القيادية في المجموعة، بحسب ما جاء في بيان "سامبا" على موقع السوق المالية السعودية "تداول."

وكانت سارة السحيمي قد أصبحت مؤخراً أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وذلك في تطور ملحوظ في تولي الإناث لمناصب مالية قيادية في المملكة.

يشار الى أن رانيا حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، كما أكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الاعمال في ولاية فرجينيا الأمريكية وحصلت على شهادة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن.

وقد كانت أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة الأموال المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية.