دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الموالية للرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، أن المملكة العربية السعودية وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد اليمني.

وجاء في تقرير الوكالة أن موافقة السعودية على هذه الوديعة جاءت نتيجة زيارة هادي مع القيادات في الرياض، إذ ذكرت الوكالة: "تكللت زيارة فخامة الرئيس بالنجاح من خلال استعداد المملكة العربية السعودية الشقيقة على وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني."

وكانت زيارة هادي قد تناولت "الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية."

ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تعليق أو تأكيد رسمي من الجانب السعودي.

ويُذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمر هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مدينة عدن الجنوبية (المقر المؤقت لحكومة هادي)، في محاولة لوضع حد لما اتهمت حكومة هادي إدارة البنك بالقيام به من استنزاف الاحتياطي النقدي ومراكمة الدين الداخلي وإيقاف رواتب المنتسبين للحكومة الشرعية وإنفاق مليارات الدولارات لدعم وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتواجه اليمن الآن، أزمة اقتصادية شديدة، وسط انهيار الريال اليمني أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية.