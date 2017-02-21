نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستكشف شركة "فيراري" الإيطالية، المعروفة بسياراتها الفاخرة، عن أقوى وأسرع نموذج أنتجته مصنعياً على الإطلاق.

مدعومة بمحرك "V12" بقوة 792 حصاناً، سيارة "فيراري 812 فائقة السرعة،" ستكون قادرة على الانتقال من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة (أو 97 كيلومتراً في الساعة) في أقل من ثلاث ثوان، وستبلغ سرعتها القصوى تبلغ 211 ميلاً (340 كيلومتراً في الساعة) في الساعة.

وهذه لن تكون أسرع فيراري، فحسب، لكنها ستكون أسرع نموذج فيراري يأتي من خط الإنتاج "العادي" (المُنتج مصنعياً) لصانعة السيارات في مارانيلو، إيطاليا. فعلى سبيل المثال، سيارة فيراري الهجينة "لا فيراري" قوتها تبلغ 949 حصاناً، وهي أقوى بكثير، ولكن جميع السيارات الـ499 من هذا الطراز صُنعت يدوياً وتحمل سعر 1.4 مليون دولار للواحدة.

أما "فيراري 812 فائقة السرعة،" فستكون أرخص بكثير – نسبياً على الأقل. إذ في حين فيراري لم تعلن بعد تسعير هذه السيارة، ولكن أسعار النموذج الذي ستحل مكانه، "F12 Berlinetta"، تبدأ من 320 ألف دولار.

وتعد "فيراري" بـ"صوت عادم قوي" من المحرك بسعة 6.5 ليتر. وفي حين يستطيع المحرك الوصول إلى سرعة 8500 دورة في الدقيقة، إلا أن أغلب قوة "عزم الدوران" أو قوة السحب، متاحة أيضاً في السرعات المنخفضة مثل سرعة 3500 دورة في الدقيقة. وينبغي لذلك أن يوفر شعوراً بقوة الأداء حتى عند القيادة بسرعات منخفضة.