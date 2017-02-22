موسكو، روسيا (CNN) -- نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن يكون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب إعداد "تقرير للحالة النفسية" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك بعد تقارير صحفية أمريكية ذكرت أن بوتين طلب إعداد التقرير عن نظيره الجديد جاءت خلاصته بأنه الأخير مجازف وقد يتخذ قرارات ساذجة

واكتفى بيسكوف بالقول: "سأكون مقتضبا جدا في إجابي. الكرملين لم يطلب إعداد تقرير للحالة النفسية للرئيس ترامب" وذلك في مؤتمر صحفي أجراه عبر الهاتف مع عدد من المراسلين.

وكانت شبكة NBC الأمريكية قد نقلت عن مسؤول روسي سابق قوله إن بوتين طلب إعداد تقرير عن الحالة النفسية لترامب، وقد جاءت الخلاصات الأولية بأن الأخير "يجازف ويمكن له أن يكون ساذجا" في تصرفاته.

وبحسب الشبكة، فإن التقرير يتكون من سبع صفحات ويعتمد على تحليل لممارسات ترامب منذ توليه السلطة، وهو يشير أيضا إلى أن ترامب يتعامل مع السلطة الرئاسية وكأنها واحدة من مصالحه التجارية.

يذكر أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن كان من بين المواضيع التي تحدث ترامب عنها لفترة طويلة قبل وصوله للرئاسة، في حين كان خصومه يتهمونه بالحصول على دعم روسي إلى جانب المزاعم حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي تنفيه روسيا بشدة.