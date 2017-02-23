الجزائر (CNN)— سيموّل القرض الشعبي الجزائري، وهو بنك عمومي، ما يصل إلى 80 في المئة من ميزانية المرحلة الأولى لمشروع تركيب سيارات "فولسفاغن"، وهو مشروع من المنتظر أن يبدأ خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، بمصنع في ولاية غليزان، بشمال غرب الجزائر.

ووقع المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، والرئيس المدير العام لشركة "صوفاك" التي ستتكفل بالمشروع على الأراضي الجزائرية، أمس الأربعاء، اتفاقيتي شراكة، الأولى تكفل البنك العمومي بتمويل يصل إلى 170 مليون يورو (180 مليون دولار) لكل مراحل المشروع، منها حوالي 42.6 مليون يورو (45 مليون دولار) للمرحلة الأولى.

وتمتد هذه الاتفاقية إلى عام 2022، وتخص تمويل كل ما يتعلق بإنشاء الهياكل واقتناء التجهيزات، فيما تخص الاتفاقية الثانية تقديم البنك لتسهيلات لزبنائه لأجل اقتناء سيارات المصنع الجديد، بقرض يصل إلى 90 في المئة من قيمة السيارة، وقد شدد مدير "سوفاك" أن شركته ستوقع عقودا مع بنوك أخرى لتمكين زبنائها من قروض لشراء سيارات المصنع.

وسبق أن وقعت شركة "صوفاك" اتفاقا مع شركة "فولكسفاغن" الألمانية لأجل البدء بهذا المشروع الذي يعدّ الثاني من نوعه للشركة الألمانية المذكورة في أفريقيا، ومن المتوقع أن ينتج المصنع 12 ألف سيارة، كما سيتيح فرص شغل، منها 1800 بشكل مباشر، و3 آلاف بشكل غير مباشر، وسينتج في المرحلة الأولى سيارات من نوع غولف 7 وكادي وسيات إبيزا، وسكودا أوكتافيا.