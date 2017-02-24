دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تود البحث عن عمل في قطر خلال هذا العام؟ إذاً اطلع على بعض الحقائق والاحصائيات المهمة حول سوق العمل في الدولة. إذ وفقاً لمؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي قام "بيت.كوم" بإطلاقه حديثاً، أعرب أكثر من 6 من كل 10 أصحاب عمل عن نيتهم بالتوظيف خلال هذا العام، حيث ستقوم العديد من الشركات في قطر وعبر كافة أنحاء الشرق الأوسط بالإعلان عن الكثير من الوظائف الشاغرة.

يقدم لك الخبراء في بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، في ما يلي كل ما يجب عليك معرفته حول سوق العمل في قطر:

1. ما هي خطط التوظيف في قطر؟

أعرب أكثر من نصف أصحاب العمل في قطر (نسبة 55 في المائة) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع أيضاً أن تقوم العديد من الشركات بالتوظيف على المدى البعيد، حيث أشار 65 في المائة من أصحاب العمل إلى نيتهم بتعيين موظفين جدد خلال العام القادم.

2. ما هي المناصب التي سيتم تعبئها؟

من بين الشركات القطرية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أعربت قرابة 37 في المائة عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها مناصب التنسيق (بنسبة 28 في المائة)، في حين صرحت 24 في المائة من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب التنفيذية والتنفيذية العليا. من ناحية أخرى، صرّح معظم المجيبين في قطر عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب "مهندس مدني" و"مساعد تنفيذي" وذلك بنسبة 17 في المائة، بينما عبّر 15 في المائة عن نيتهم بتوظيف أشخاص في مناصب هندسية.

3. ما هي أكثر القطاعات توظيفاً؟

برز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبّرت 54 في المائة من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52 في المائة من الشركات متعددة الجنسيات، و51 في المائة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف. وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، صرح أكثر من 65 في المائة من أصحاب العمل في قطر عن نيتهم بالتوظيف خلال العام القادم. وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69 في المائة من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69 في المائة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68 في المائة من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

4. ما هي أكثر المجالات توظيفاً؟

أكثر المجالات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي الضيافة والترفيه والاستجمام والموارد البشرية، بحسب أكثر من 67 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال بنسبة 57 في المائة.

5. ما هي المؤهلات الدراسية التي تلزمك؟

تبحث الكثير من الشركات القطرية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس أو دراسات عليا في الهندسة، بنسبة 37 في المائة، تليها شهادات إدارة الأعمال بنسبة 25 في المائة، والتجارة بنسبة 15 في المائة، ثم الضيافة بنسبة 15 في المائة، ثم شهادات الإدارة المكتبية بنسبة 15 في المائة.

6. ما هي المهارات التي تلزمك؟

شملت أكثر المهارات طلباً من قبل أصحاب العمل في قطر: مهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب أكثر من نصف أصحاب العمل في قطر (54 في المائة)، ومهارات العمل تحت الضغط (بنسبة 49 في المائة)، ثم مهارات العمل ضمن فريق والتعاون والمرونة (بنسبة 47 في المائة).

7. ما هي الخبرات التي تلزمك؟

صرّح 35 في المائة من أصحاب العمل في قطر بأنهم يبحثون عن أشخاص يتمتعون بخبرة مكتبية، و32 في المائة يبحثون عن خبرة متوسطة (من 3 إلى 7 سنوات)، بينما يبحث 30 في المائة منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة إدارية.

8. ما هي الخطوة التالية؟

تبدو توقعات التوظيف إيجابية في دولة قطر، حيث يخطط 65 في المائة من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم، مع نسبة 55 في المائة ممن أعلنوا عن نيتهم بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن 51 في المائة من أصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف، ينوون تعبئة 5 وظائف شاغرة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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