دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أكبر بورصة في الشرق الأوسط والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، إطلاق السوق الموازية "نمو"، الأحد المقبل.

ولكن ما هي "السوق الموازية"؟

السوق الموازية هي منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسية، وتتيح للشركات المدرجة تنويع مصادر التمويل بغرض توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق الموازية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.

ويحدد القانون الخاص بالسوق الموازية السعودية طريقة الاستثمار ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول، ويمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

ما الفرق بين السوق الرئيسية "تداول" والسوق الموازية "نمو"؟

الحد الأدنى للقيمة السوقية: 100 مليون ريال سعودي في السوق الرئيسية، مقابل 10 مليون ريال سعودي في السوق الموازية

100 مليون ريال سعودي في السوق الرئيسية، مقابل 10 مليون ريال سعودي في السوق الموازية نسبة الأسهم المطروحة: 30 في المائة على الأقل في السوق الرئيسية، مقابل 20 في المائة على الأقل في السوق الموازية

30 في المائة على الأقل في السوق الرئيسية، مقابل 20 في المائة على الأقل في السوق الموازية المساهمين: 200 مساهم على الأقل في السوق الرئيسية، مقابل 50 مساهماً على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تزيد عن 40 مليون ريال) أو 35 مساهماً على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تقل عن 40 مليون ريال) في السوق الموازية

200 مساهم على الأقل في السوق الرئيسية، مقابل 50 مساهماً على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تزيد عن 40 مليون ريال) أو 35 مساهماً على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تقل عن 40 مليون ريال) في السوق الموازية الالتزامات المستمرة: في السوق الرئيسية - الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم، مقابل في السوق الموازية - الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم

في السوق الرئيسية - الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم، مقابل في السوق الموازية - الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم نسبة التذبذب: 10 في المائة في السوق الرئيسية، مقابل 20 في المائة في السوق الموازية

هل تود إدراج شركتك في "نمو"؟ إليك متطلبات الطرح والإدراج