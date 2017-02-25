الرباط (CNN)— وضع المغرب طلبا بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أمس الجمعة، وفق ما ذكره بلاغ للخارجية المغربية، في إطار جولة يقوم بها الملك محمد السادس لعدد من دول هذه المنطقة الإفريقية، ليكون بذلك، إن قٌبل طلبه، البلد الوحيد المنتمي لجامعة الدول العربية الذي يوجد بهذه المنظمة الأفريقية.

وتضم هذه المجموعة الاقتصادية 15 دولة هي البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو. وترأس الرئيسية الليبيرية ايلين جونسون سيرليف هذا الاتحاد الاقتصادي.

وقال بلاغ الخارجية المغربية إن الطلب يتوج "الروابط القوية على المستوى السياسي والانساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة"، خاصة بعد الزيارات الملكية التي شملت 11 بلدا من هذه المنطقة الإفريقية، وهي الزيارات التي أعطت "دفعة للتعاون الثنائي مع البلدان الـ15 الأعضاء في المنظمة".

وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام عند التوقيع على معاهدة التأسيس، وكانت تضم في نشأتها موريتانيا قبل انسحابها عام 2000، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكونها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل الاندماج الاقتصادي وتحقيق أهداف اقتصادية للتجمع الاقتصادي الإفريقي.

ويعدّ المغرب أول دولة، خارج الدول التي أسست المجموعة، تطلب الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي، ويأتي الطلب المغربي في إطار توجه رسمي جديد من المملكة بالاتجاه أكثر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة عودتها للاتحاد الإفريقي بعد غياب دام تقريبا 33 عاما.