نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ستيفن مور، مستشار الشؤون الاقتصادية السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الوصول إلى نمو اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسب تصل إلى أربعة في المائة ليس أمرا مستحيلا.

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جاء ذلك في مقابلة لمور مع الزميل فريد زكريا ببرنامج GPS على شبكة CNN حيث قال: "أقادرون على الوصول إلى نمو بنسبة 4 في المائة؟ أنا مؤمن بأنه يمكننا ذلك، أنا أنظر إلى ما حصل بالولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات خلال عهد جون كينيدي والتخفيضات الضريبية والوصل إلى نسب نمو بأربعة وخمسة وحتى ستة في المائة."

وتابع قائلا: "في الثمانينيات تمكنا من تحقيق نمو بنسبة تصل إلى أربعة في المائة، وتمكنا من تحقيق نمو يصل إلى ثمانية في المائة في عهد ريغن، وعليه أنا أعتقد أن فكرة عدم قدرة الاقتصاد على النمو بصورة سريعة تتجاوز 2 إلى 3 في المائة يعتبر أمرا غير منطقي، حيث إذا وضنا السياسات بصورة صحيحة فأنا أعتقد أننا قادرون على الوصول إلى نمو بنسبة 3.5 إلى أربعة في المائة وهو الأمر الذي سيحل العديد من المشاكل الاقتصادية الأخرى."

ويشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يحقق نسب نمو تصل لأربعة في المائة لسنوات طويلة في الوقت الذي تعتبر فيه نسب البطالة العالية وفرص خلق وظائف جديدة من أكبر التحديات الاقتصادية التي يواجهها ترامب.