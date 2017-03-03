نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في البحث عن عمل في الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام؟ لدينا بعد الأخبار السارة لك، إذ وفقاً لمؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي قام بيت.كوم بإطلاقه حديثاً، أعرب قرابة 7 من كل 10 أصحاب عمل عن نيتهم بالتوظيف خلال هذا العام، حيث ستقوم العديد من الشركات في الإمارات وعبر كافة أنحاء الشرق الأوسط بالإعلان عن الكثير من الوظائف الشاغرة.

يقدم لك الخبراء في بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، في ما يلي كل ما يجب عليك معرفته حول سوق العمل في الإمارات:

1. ما هو عدد الشركات التي تخطط للتوظيف؟

أعرب أكثر من نصف أصحاب العمل في الإمارات (نسبة 52 في المائة) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع أيضاً أن تقوم العديد من الشركات بالتوظيف على المدى البعيد، حيث أشار أكثر 70 في المائة من أصحاب العمل إلى نيتهم بتعيين موظفين جدد خلال العام القادم.

2. ما هي المناصب التي سيتم تعبئها؟

من بين الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أعربت قرابة 45 في المائة عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها مناصب التنسيق (بنسبة 28 في المائة)، في حين صرحت نسبة 27 في المائة من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب الإدارية. كما ذكرت أغلب الشركات عزمها توظيف أشخاص في منصب "المسؤول التنفيذي للمبيعات" بنسبة 22 في المائة، ومنصب "مندوب خدمة العملاء" بنسبة 15 في المائة.

3. ما هي أكثر القطاعات توظيفاً؟

برز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفاً خلال العام القادم، إذ أعربت نسبة 69 في المائة من الشركات المحلية كبيرة الحجم عن خططها للتوظيف، إلى جانب نسبة 69 في المائة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، ونسبة 68 في المائة من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

4. ما هي الخبرات الأكثر طلباً؟

أفاد 32 في المائة من أصحاب العمل في الإمارات بأنهم يبحثون عن أشخاص يتمتعون بخبرة إدارة مكتبية، و31 في المائة عن خبرة إدارية، بينما يبحث 30 في المائة منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة في المبيعات والتسويق.

5. ما هي أكثر المجالات توظيفاً؟

أكثر المجالات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي الضيافة، والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من 67 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال بنسبة 57 في المائة.

6. ما هي المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل؟

شملت أكثر المهارات طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات: مهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب أكثر من نصف أصحاب العمل في الإمارات (54 في المائة)، ومهارات العمل ضمن فريق والتعاون والمرونة (بنسبة 51 في المائة).

7. ما هي المؤهلات الدراسية الأكثر طلباً؟

تبحث الكثير من الشركات الإماراتية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس أو دراسات عليا في الهندسة، بنسبة 28 في المائة، تليها شهادات إدارة الأعمال، بنسبة 27 في المائة، والتجارة بنسبة 20 في المائة.

8. ما هي الخطوة التالية؟

تبدو توقعات التوظيف إيجابية في دولة الإمارات، حيث يخطط 65 في المائة من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم، مع نسبة 55 في المائة ممن أعلنوا عن نيتهم بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن 51 في المائة من أصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف، ينوون تعبئة 5 وظائف شاغرة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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