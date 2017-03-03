دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُمر مغني الراب الأميركي المعروف بـ"Silento" بالبقاء في الإمارات العربية المتحدة، حتى تسوية خلاف مع أحد المروجين المحليين للحفلات.

ريكي لامار هوك، المعروف بلقب "Silento"، مُنع من مغادرة الدولة بعدما رفعت شركة "Macki Entertainment" دعوى ضده، لعدم ظهوره في حفلة في سلطنة عُمان في 16 فبراير/ شباط الماضي، وحفلة أخرى في العين بالإمارات في 18 فبراير/ شباط الماضي.

أمر المحكمة الذي اطلعت عليه CNNMoney يطالب مغني الراب بتسليم جواز سفره ودفع 300 ألف درهم (ما يعادل 82 ألف دولار) لمكي عبد الحليم، صاحب شركة "Macki Entertainment".

وقال عبد الحليم لـCNNMoney: "سبب ذهابي إلى المحكمة هو أنني أطالب باستعادة المال. إنه لم يُحيي الحفل. ودمر سمعتي."

وتُظهر الإعلانات أن شركة "Macki Entertainment" كانت الراعي لكلا الحفلتين.

يشتهر Silento بأغنيته التي أطلقها في عام 2015، "Watch Me".

وتقول الشركة التي تمثل Silento في دبي، "UrbanMass"، إنها لم توقع عقداً مع شركة "Macki Entertainment"ولكنها ناقشت الحفلتين مع عبد الحليم.

جينا كادوم، المدير الشريك في "UrbanMass"، أكدت أن Silento لم يُحيي الحفلتين لأن "المروج لم يف بمتطلبات الاتفاق،" وأضافت: "كان من المفترض أن يدفع تكاليف الفندق والنقل والبدلات اليومية قبل العرض،" حسبما أخبرت CNNMoney.

أمر المحكمة بتاريخ 20 فبراير/ شباط الماضي يذكر أن عبد الحليم دفع لـSilento قرابة 4 آلاف دولار، بناءً على إيصال تحويل. Silento يمكنه مغادرة الإمارات عندما يسدد مبلغ 82 ألف دولار، الذي يقول المروّج إنه يشمل خسائره من الحفلتين.

ونشر مغني الراب الأمريكي تغريدة على موقع تويتر، الأربعاء، تشمل رابطاً إلى صفحة "gofundme" لجمع الأموال لصالحه. ومنذ ذلك الحين تم حذف التغريدة من على حسابه.

قالت كادوم إنها تواصلت مع السفارة الأمريكية في أبوظبي لمساعدة Silento. وقال متحدث باسم السفارة إنه لا يستطيع التعليق حول شؤون الأفراد.

ورغم المحنة، ظهر Silento في حفل في دبي الأربعاء الماضي. ويُظهر مقطع فيديو نُشر في صحيفة "The National" المحلية Silento وهو يُخبر الجمهور: "لا أستطيع حتى مغادرة الإمارات، ولكني ما زلت في النادي."