هنالك مادة يتم إعدادها بحرص في مدينة بيت لحم .. ليست الحليب مع العسل بل يتم إعداد هذا المزيج من الشعير ونبتة الجنجل.. ورغم عمله كنجار في الأساس قرر رأفت حواري أن يحترف تخمير الجعة..

الشوكولاتة والمكسرات المحمصة والشعير ذو الرائحة النفاذة.. كلها تمنح المذاق واللون المميزين للجعة

أصبح لأعمال النجارة هدف جديد الآن.. تعرض حواري للكثير من المشككين عندما أخبرهم بأنه يريد تغيير قطاع الجعة في الضفة الغربية..

بدأوا بالاستهزاء بما كنت أفعله .. وبالعادة هم يشربون ما هو متاح في السوق من الأسماء الكبيرة الأرخص ثمناً..

أصدقاؤه تذوقوا جعته.. لتصبح "WiseMen Choice" خيارهم المفضّل .. بعض الجيران تساءلوا حول كيفية تحويل هذا النجار المياه إلى جعة..

يعتقدون بأني أضيف الكحول مباشرة إلى المزيج.. وهو أمر طريف

إن ورشته أقرب لأن تكون مختبراً.. مع النكهات الجديدة التي يحاول حواري إضافتها في كل مرة.. وهو عمل يقوم به وحده في قبو منزل عائلة مسيحية فلسطينية .. تعلّم الحرفة في الولايات المتحدة وعبر الإنترنت ليتعلمها تدريجياً ويقوم بصنع كل زجاجة يدوياً.. لينتج أقل من ألف زجاجة شهرياً .. ومع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد يمكن للزائرين القادمين إلى بيت لحم تذوق مزيجه الخاص باسم "Deep Winner Ale" ويقوم حواري باستيراد كافة المكونات إلا أحدها.. وهو ما يمكن العثور عليه في حديقته..

إحدى المكونات الأساسية لإنتاج المزيج المحلي للجعة بالضفة الغربية وبالأخص لبيت لحم يكمن بعشبة الميرمية التي تمنح هذه الجعة رائحتها ولونها المميزين

يقول إن الميرمية تمنح المشروب أيضاً لونه المميز

يمكنني شم رائحة الميرمية ..

أجل رائحتها مميزة

وبإمكاني تذوقها أيضاً .. إنها جيدة

بالنسبة لحواري فالعملية سهلة.. هو يمزج ما يرغب بشربه..

يمكنني استخدام المكونات التي أريدها.. لكن يجب على الزبائن أن يحبوها أيضاً..

يرغب أن يزيد من حجم خمارته بالمستقبل... كي يتمكن من ترك عمله في النجارة.. ليعتني بزبائنه المقبلين على عمله الثاني.