شاهد.. دالاي لاما يقدم أمنية غير معتادة بمناسبة العام الجديد
دالاي لاما يقدم أمنية غيرمعتادة بالعام الجديد
منوعاتآخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
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بينما كان في الهند، شارك مراسل CNN سانجاي غوبتا لحظة من عشية العام الجديد مع دالاي لاما، وإليكم أمنيته الفريدة من نوعها.
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