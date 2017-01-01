شاهد.. دالاي لاما يقدم أمنية غير معتادة بمناسبة العام الجديد

دالاي لاما يقدم أمنية غيرمعتادة بالعام الجديد

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
أديانالهندالبوذيةالصين
1:02

بينما كان في الهند، شارك مراسل CNN سانجاي غوبتا لحظة من عشية العام الجديد مع دالاي لاما، وإليكم أمنيته الفريدة من نوعها.

أديانالهندالبوذيةالصين