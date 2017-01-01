ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجديد
كويست وكاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجديد
منوعاتآخر تحديث منذ37 دقيقة.
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تبادل مراسل CNN ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين قبلة العام الجديد في تايمز سكوير.
تبادل مراسل CNN ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين قبلة العام الجديد في تايمز سكوير.
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