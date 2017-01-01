ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجديد

كويست وكاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجديد

منوعات
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
أمريكاطرائفمهرجانات رأس السنة
0:43

تبادل مراسل CNN ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين قبلة العام الجديد في تايمز سكوير.

أمريكاطرائفمهرجانات رأس السنة