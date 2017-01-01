مراسل CNN يثقب أذنه احتفالاً برأس السنة أثناء بث مباشر!
مراسل CNN يثقب أذنه ليلة رأس السنة ببث مباشر!
منوعاتآخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
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شاهد مراسل CNN دون ليمون يثقب أذنه أثناء بث مباشر لتغطية احتفالات رأس السنة في مدينة نيو أورلينز الأمريكية.
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