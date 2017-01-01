مراسل CNN يثقب أذنه احتفالاً برأس السنة أثناء بث مباشر!

مراسل CNN يثقب أذنه ليلة رأس السنة ببث مباشر!

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
مهرجانات رأس السنةأمريكا
1:43

شاهد مراسل CNN دون ليمون يثقب أذنه أثناء بث مباشر لتغطية احتفالات رأس السنة في مدينة نيو أورلينز الأمريكية.

مهرجانات رأس السنةأمريكا