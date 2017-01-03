دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الفنانة المصرية المعروفة بأدوارها الثانوية فاطمة كشري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الرسالة التي وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت كشري أثناء استضافتها في برنامج "صباحك مصري" على قناة MBC مصر2 إنها تريد من السيسي أن "يلبس كلاسين تحت البناطيل عشان البرد.."، ما دفع مقدمة البرنامج سهام صالح لانهاء البرنامج بشكل محرج.

الفيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل، وقد كانت كشري تتحدث على الهواء مباشرة، معبرة عن مطالب أهل شارعها مشيرة الى أنها تريد مقابلة "الأستاذ" الرئيس عبدالفتاح السيسي كما نادته بـ"الباشا بتاعنا."

والكلسون هو قطعة من الملابس الداخلية السفلية يقي الجسم من برودة الطقس.