شاهد.. من هو صديق بريتني سبيرز الجديد سام أصغري؟

من هو صديق بريتني سبيرز الجديد سام أصغري؟

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و8 دقائق.
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يبدو أن بريتني سبيرز تمضي أغلب وقتها الآن مع شاب جديد. اسمه هو سام أصغري، وقد ظهر جنباً إلى جنب مع بريتني في أغنيتها الجديدة “Slumber Party”.

فيما يلي 5 أمور يجب أن تعرفها عن أصغري:
 
إنه يعشق اللياقة البدنية:
فأصغري يعمل كمدرب بدني وينشر صوره دائماً بعد قيامه بالتمارين.
 
ظهر في مقاطع فيديو سابقة:
نعم، فأغنية “Slumber Party” ليست أول ظهور له، فقد ظهر سابقاً في أغنية “Work from Home” لفيفث هارموني في 2016.
 
لديه إلهام رياضي:
فأصغري يقول إن إلهامه هو “الصخرة” دوين جونسون.
 
أصغري وسبيرز لا يهمهما كتمان علاقتهما:
إذ أن الشريكين بدآ العام الجديد سوياً، بعدما نشرت سبيرز صورة حميمية لهما على حسابها بإنستاغرام.
 
هو الوجه الجديد لحملة Under Armour:
إذ أعلن أصغري في إنستاغرام بأنه سيكون عارض هذه العلامة التجارية في الشتاء.
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