فيما يلي 5 أمور يجب أن تعرفها عن أصغري:

إنه يعشق اللياقة البدنية:

فأصغري يعمل كمدرب بدني وينشر صوره دائماً بعد قيامه بالتمارين.

ظهر في مقاطع فيديو سابقة:

نعم، فأغنية “Slumber Party” ليست أول ظهور له، فقد ظهر سابقاً في أغنية “Work from Home” لفيفث هارموني في 2016.

لديه إلهام رياضي:

فأصغري يقول إن إلهامه هو “الصخرة” دوين جونسون.

أصغري وسبيرز لا يهمهما كتمان علاقتهما:

إذ أن الشريكين بدآ العام الجديد سوياً، بعدما نشرت سبيرز صورة حميمية لهما على حسابها بإنستاغرام.

هو الوجه الجديد لحملة Under Armour:

إذ أعلن أصغري في إنستاغرام بأنه سيكون عارض هذه العلامة التجارية في الشتاء.