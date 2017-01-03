فيما يلي 5 أمور يجب أن تعرفها عن أصغري:
إنه يعشق اللياقة البدنية:
فأصغري يعمل كمدرب بدني وينشر صوره دائماً بعد قيامه بالتمارين.
ظهر في مقاطع فيديو سابقة:
نعم، فأغنية “Slumber Party” ليست أول ظهور له، فقد ظهر سابقاً في أغنية “Work from Home” لفيفث هارموني في 2016.
لديه إلهام رياضي:
فأصغري يقول إن إلهامه هو “الصخرة” دوين جونسون.
أصغري وسبيرز لا يهمهما كتمان علاقتهما:
إذ أن الشريكين بدآ العام الجديد سوياً، بعدما نشرت سبيرز صورة حميمية لهما على حسابها بإنستاغرام.
هو الوجه الجديد لحملة Under Armour:
إذ أعلن أصغري في إنستاغرام بأنه سيكون عارض هذه العلامة التجارية في الشتاء.
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