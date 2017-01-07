كادت الملكة إليزابيث أن تتعرض لطلق ناري من أحد حراس القصر لاعتقاده بأنها أحد المتسللين أثناء سيرها في صباح باكر.

وبحسب التقارير فإنها قالت له إنها ستقوم بإبلاغه في المرة القادمة قبيل تجوالها حتى لا يضطر إلى إطلاق نار عليها.

ويذكر أن الملكة ذات التسعين عاماً تتعافى من نوبة زكام عنيدة، لكن يبدو أن سيرها في الصباح الباكر يعني أنها تشعر بالتحسن.