تقرير: حارس كاد يطلق النار على الملكة إليزابيث أثناء تجولها

تقرير: حارس كاد يطلق النار على ملكة بريططانيا

منوعات
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
بريطانياالملكة إليزابيثحوادثغرائب
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كادت الملكة إليزابيث أن تتعرض يوماً ما إلى إطلاق نار من قبل أحد حراسها أثناء سيرها صباحاً، لكن تقرير “ذا تايمز أوف لندن” لم يحدد متى وقعت هذه الحادثة.

كادت الملكة إليزابيث أن تتعرض لطلق ناري من أحد حراس القصر لاعتقاده بأنها أحد المتسللين أثناء سيرها في صباح باكر.

وبحسب التقارير فإنها قالت له إنها ستقوم بإبلاغه في المرة القادمة قبيل تجوالها حتى لا يضطر إلى إطلاق نار عليها.

ويذكر أن الملكة ذات التسعين عاماً تتعافى من نوبة زكام عنيدة، لكن يبدو أن سيرها في الصباح الباكر يعني أنها تشعر بالتحسن.

بريطانياالملكة إليزابيثحوادثغرائب